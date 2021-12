Avalie o post

Enviar mensagens nas redes sociais? Que nada! A mais nova tendência entre os internautas é o envio de mensagens instantâneas por meio do PIX, ferramenta criada há um ano pelo banco central para pagamentos rápidos.

Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia.

A estudante de arquitetura Sofia Leão contou que ficou surpresa quando recebeu uma transferência simbólica por meio do aplicativo, acompanhada de uma mensagem.

“Eu recebi um pix com uma mensagem engraçada do meu primo. nós temos uma piada interna com as nossas sagas favoritas. ele aproveitou essa situação para me zoar. eu não esperava, achei uma forma bem legal de ser lembrada. é uma forma bem legal de chamar atenção”, disse.

Tem gente que recebe até mensagens em datas comemorativas, em forma de homenagens, como a redatora Laura Freitas.//

“Recentemente eu recebi uma mensagem de um amigo pedindo meu pix porque ele enviar um uma transferência de presente de natal. minutinhos depois ele já mandou o valor. Foi algo bem singelo, mas foi de coração. Eu fiquei bem feliz por esse gesto, e ao mesmo tempo, bastante surpresa, por ser algo bem inusitado”, lembrou.

Ao saber da nova tendência, o banco central emitiu um comunicado para dizer que único objetivo da ferramenta é dar mais agilidade às transações financeiras, além de ressaltar que “O pix é um meio de pagamento, não uma rede social”.

O banco também orienta o cuidado na exposição de chaves cadastradas, principalmente o CPF e o número de telefone, que são dados sensíveis.

Para o advogado especialista em direito digital, Aldo Evangelista, é necessário muita cautela.

“Você pode criar um e-mail específico apenas ser sua chave pix. e caso aconteça algo com esse meio, é um e-mail que você utilizada para esse fim. além disso, você também você criar uma conta específica em alguma fintech, devido à facilidade hoje em dia de se abrir a conta bancária. Caso aconteça alguma fraude com essa sua chave pix você não vai sofrer nenhum grande dano porque não é a sua conta bancária principal, onde você obtém investimentos, salários e a movimentação financeira maior. então todo cuidado é válido”, sugeriu.

Por motivos de segurança, o recomendado é utilizar, na hora do cadastro, uma chave aleatória, que não inclui dados pessoais.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

Foto: Agência Brasil

Fonte