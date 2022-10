A primeira dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, 40, cumpre agenda oficial em Manaus nesta terça-feira (11), em um casa de eventos na zona oeste da capital.

A presença da primeira dama foi confirmada pela pastora Ana Lúcia Câmara, em suas redes sociais neste fim de semana. De acordo com a publicação do evento, o encontro contará, ainda, com as presenças das ex-ministras da agricultura e da mulher, Tereza Cristina e Damares Alves, recém-eleitas para o senado federal nas eleições deste ano.

O encontro denominado de “Mulheres pelo Brasil”, será um momento de oração pelo país e terá entrada gratuita, com a participação de pastoras e mulheres líderes de congregações evangélicas de Manaus.