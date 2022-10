O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), declarou nesta segunda-feira (10) apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais. Almeida afirmou que sua discordância com Bolsonaro envolvia a Zona Franca de Manaus (ZFM), mas que recebeu "as respostas necessárias".

O prefeito foi questionado sobre o fato do seu partido, o Avante, estar na coligação do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e afirmou ter "autonomia", e citou a Zona Franca.

"Eu comungo dos pensamentos dele, sou cristão, evangélico, desde que nasci e defendo todos os princípios. O que estava divergindo era em questão da Zona Franca, e obtive todas as respostas necessárias. E eu estou com ele desde 2015. O Avante caminha de um lado diferente, mas eu tenho minha autonomia dentro do partido para poder escolher aquele que vai governar nosso país pelos próximos quatro anos, nos dando a condição de desenvolver nosso país ", afirmou.

IPI

Bolsonaro foi questionado se assumiu compromisso de não mexer no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos produtos fabricados na Zona Franca, mas afirmou apenas que está "tudo resolvido". "Tá resolvido. Tá tudo resolvido. Sem problema", afirmou.

Em vídeo divulgado pela equipe do prefeito David Almeida, o presidente diz que a união acontece "por Manaus, pelo Amazonas e pela nossa Zona Franca vamos estar juntos".

"A gente agradece mais um empenho, mais uma força, pra gente garantir a nossa reeleição e também a do governador Wilson Lima, para que o Brasil e o Amazonas estejam irmanados no mesmo ideal", diz Bolsonaro.