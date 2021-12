Avalie o post

Garoto teria sofrido hemorragia, na cidade de Igarapé; dentista relata à polícia que o menino estaria com inflamação há dias

Belo Horizonte – Um menino de 10 anos morreu, na tarde desta segunda-feira (20), após um procedimento odontológico em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, para extração de um dente.

Foto: REPRODUÇÃO / RECORD TV MINAS

De acordo com a PM (Polícia Militar), Antony Bernardo da Silva Souza teria sofrido uma hemorragia. As informações iniciais dão conta que o garoto foi levado, pela própria dentista, de 29 anos, para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. Segundo os médicos do hospital, o menino estava com quadro de parada cardiorrespiratória.

Ainda de acordo com os militares, a dentista relatou que a mãe procurou a clínica informando que o filho estava com dor de dente há alguns dias. O diagnóstico foi de inflamação e a profissional teria indicado duas possibilidades de tratamento: um canal, que custaria R$ 800 ou a extração, que seria mais barata.

A mãe teria optado pela segunda opção, em função do valor. Durante o procedimento, o garoto teria reclamado de dor. A anestesia não teria funcionado corretamente. Após a retirada do dente, o paciente teria perdido grande quantidade de sangue.

Segundo a PM, a mãe também não teria informado se o menino tinha problemas de saúde.

Ameaça

Na UPA, revoltados com a morte, familiares teriam ameaçado a profissional. Ainda segundo os militares, a dentista deixou o local e se apresentou em uma companhia de polícia próxima à unidade hospitalar depois de ser ameaçada.

O pai do garoto foi impedido de entrar na Upa, devido às ameaças contra a profissional. A dentista foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil, onde será ouvida pelo delegado de plantão.

Segundo a prefeitura, a clínica odontológica é particular. Ainda não se sabe o que pode ter levado a morte da criança. A perícia da Polícia Civil foi acionada para comparecer à UPA onde o menor foi atendido.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

