Cantor foi atingido por nove disparos assim que subiu no palco de um bar para cantar

Pernambuco – Paulo Roberto Gonçalves Cavalcanti, conhecido por MC Boco do Borel, foi assassinado durante um show em Serrambi, no litoral sul de Pernambuco na madrugada deste domingo (26).

O cantor, de 35 anos, havia acabado de subir no palco de um bar quando foi surpreendido pelo suspeito e antes mesmo de começar a apresentação, Boco foi atingido por pelo menos nove tiros.

Foto: Reprodução / Instagram

MC Boco foi socorrido pelo dono do bar. Ele levou o músico até uma unidade básica de saúde que fica a 800 metros do bar, mas o MC chegou sem vida ao pronto atendimento.

Na mesma noite, outros quatro artistas também iriam se apresentar e Boco foi o terceiro a subir no palco. Antes do show, ele estava na companhia de outros MCs que deixaram o local sem prestar socorro.

A polícia apreendeu cartuchos das munições utilizadas no crime. As imagens de uma câmera de segurança instalada próximo ao local também serão analisadas. O suspeito fugiu e até o momento não foi identificado.

MC Boco era um dos principais artistas da cena brega pernambucana. Ele estava retomando a rotina nos palcos após ficar um ano e quatro meses preso acusado de tráfico de drogas. O cantor foi posto em liberdade há exatamente dois meses e a polícia trabalha com a hipótese de execução, mas ainda não sabe se o assassinato tem relação com a prisão do artista.



