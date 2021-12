Avalie o post

O corpo do homem, que vestia apenas uma bermuda jeans, foi encontrado por moradores do local

Manaus – O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado com perfurações por arma de fogo, na manhã deste domingo (26), no Ramal do Caminheiro, estrada do Janauri, Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus).

Foto: Divulgação

Após receber denúncia, a equipe da polícia militar chegou até o local e isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). O corpo do homem, que vestia apenas uma bermuda jeans, foi encontrado por moradores do local.

Pelo menos oito tiros foram identificados no corpo da vítima pela perícia, sendo a maioria na região da cabeça. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

