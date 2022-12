Kylian Mbappé está incansável. Três dias após disputar a final da Copa do Mundo do Catar, o atacante francês retornou aos treinamentos do Paris Saint-Germain, mesmo tendo direito a 10 dias de férias. O retorno precoce de Mbappé nesta quarta-feira, 21, chamou a atenção da mídia e de torcedores do clube, que o elogiaram por seu comprometimento. Detalhe é que o atacante completou 24 anos nesta terça. Em entrevista à tv do clube, o treinador Christopher Galtier exaltou a decisão de Mbappé. “Estou muito feliz em ver Kylian. Ele fez uma grande Copa do Mundo. Também é um sinal forte para todos, que um jogador que obviamente pode ter ficado desapontado por não levantar o mais belo dos troféus, mesmo sendo artilheiro, entra muito rapidamente em contato com o grupo para se preparar para os próximos prazos. Obviamente, estamos muito felizes em tê-lo de volta”, disse. Como retornou antes, Mbappé deve estar em campo no dia 28 de dezembro contra o Strasbourg no retorno da Ligue 1 ao lado de Neymar. Messi deve retornar apenas em janeiro depois de conquistar o título da Copa. Quem também se apresentou antes do previsto foi Achraf Hakimi, do Marrocos, que disputou o 3º lugar no Mundial no último sábado.

@KMbappe was already back at the training center this Wednesday to prepare for the 2nd half of the season! pic.twitter.com/KFnxGgdgf7 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 21, 2022