O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 155 vagas de emprego para esta quinta-feira (22).

Todos os currículos serão recebidos exclusivamente por meio do Portal do Trabalhador em:

www.portaldotrabalhador.am.gov.br, em razão da suspensão do atendimento presencial que ocorre nesta quinta-feira (22) para a realização de um treinamento com todos os servidores do Sine Amazonas e colaboradores alocados nos postos de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC). As atividades retornam na sexta-feira (23).

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Portal do Trabalhador

O candidato deve acessar o Portal do Trabalhador e anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato com o concorrente para que compareça no posto do Sine Amazonas.

03 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de agente de portaria atualizado, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR-11, curso de operador de empilhadeira, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OFICIAL DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando Administração, Gestão Comercial e áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência no setor comercial, conhecimento básico no Pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COSTUREIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de corte e costura, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CORTADOR DE TECIDOS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de corte e costura, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com roçadeiras, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

18 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em pinturas em construção civil, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: VIGILANTE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função.

OBS: Ter curso de vigilante atualizado, curso de informática básica atualizado, ter CNH categoria “A” ou “AB” será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função.

OBS: Ter curso de informática, CNH categoria “B”, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: RESERVA DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área da indústria, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE CUSTOS

Escolaridade: Ensino Superior completo em Ciências Contábeis

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em serviços gerais e manutenções prediais, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE PCP

Escolaridade: Ensino Superior cursando Engenharia de Produção

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área de planejamento e controle de processo, curso de informática básica, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: AGENTE DE SANEAMENTO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em serviços gerais ou trabalho braçal, ter a documentação completa e currículo atualizado.

07 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção predial, elétrica, civil ou hidráulica, ter cursos de NR-10, NR-20, NR-33 e NR-35, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: CONSULTOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em vendas de equipamentos industriais, CNH categoria “B”, veículo próprio, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: MARCENEIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

05 VAGAS: PINTOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em pinturas em construção civil, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

06 VAGAS: PEDREIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

05 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE PCP (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior cursando Engenharia de Produção

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área de planejamento e controle de processo, curso de informática básica, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para trabalho braçal, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

20 VAGAS: REPOSITOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

O post Sine Amazonas oferece 155 vagas de emprego nesta quinta apareceu primeiro em Portal Você Online.