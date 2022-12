O Manchester United retornou da parada para a Copa do Mundo com vitória na Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, 21, os Red Devils venceram o Burnley por 2 a 0 e avançaram às quartas de final. No primeiro tempo, Eriksen aproveitou cruzamento de Wan-Bissaka e abriu o placar aos 27 minutos. Na segunda etapa, Rashford ampliou aos 12 minutos. O Burnley até tentou, mas não teve forças para buscar o resultado e foi eliminado. Casemiro e Antony estiveram em campo. Ainda nesta quarta, o Nottingham Forest venceu o Blackburn por 3 a 1 e Charlton e Brighton foi para os pênaltis após empate de 0 a 0 no tempo normal, avançando o Chartlon por 4 a 3. A última partida das oitavas acontece nesta quinta-feira, 22, entre Manchester City e Liverpool, às 17h (horário de Brasília).

