Max Verstappen realizou testes com um carro de GT3 na Alemanha, adotando o nome fictício “Franz Hermann” para preservar sua identidade. O piloto teve a oportunidade de experimentar uma Ferrari 296 GT3 no famoso circuito de Nüburgring, segundo o portal Auto Motor und Sport. Apesar do disfarce, a bandeira da Holanda em seu carro, além de seu macacão e capacete personalizados, acabaram por revelar quem ele realmente era. Para garantir que sua presença não fosse divulgada, Verstappen contou com uma equipe de segurança, e a entrada de fotógrafos na garagem foi proibida. Essa experiência marcou a estreia do piloto na pista, embora ele já tenha se familiarizado com o traçado por meio de competições virtuais. Verstappen já havia expressado seu desejo de participar de corridas no Nüburgring, especialmente na icônica prova das 24 Horas.

Com o foco voltado para a Fórmula 1, Verstappen se prepara para o Grande Prêmio de Emília-Romagna, que está agendado para o dia 18 deste mês. Atualmente, ele ocupa a terceira posição no Campeonato Mundial de pilotos, acumulando um total de 99 pontos até o momento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias