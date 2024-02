O piloto holandês Max Verstappen, atual campeão da Fórmula 1 pela equipe Red Bull, expressou entusiasmo com a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari em 2025. Verstappen não descartou a possibilidade de seguir o mesmo caminho após o término de seu contrato com a equipe austríaca em 2028. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 16, durante o lançamento do carro RB20 que será utilizado na temporada, Verstappen comentou sobre a decisão de Hamilton. Ele afirmou que não pode dar uma avaliação precisa sobre os motivos que levaram o rival a tomar essa decisão, mas espera que seja um sucesso para a Ferrari. Quando questionado se ele próprio poderia se juntar à tradicional equipe italiana no futuro, Verstappen deixou a decisão em aberto. Ele ressaltou que tem muito respeito pela marca Ferrari, mas está feliz onde está atualmente. No entanto, o piloto não descarta a possibilidade de experimentar novos desafios no futuro. A temporada de 2024 da Fórmula 1 terá 24 provas no calendário oficial, com início em 29 de fevereiro, com os primeiros treinos livres do GP do Bahrein. A etapa de São Paulo, em Interlagos, está marcada para acontecer entre 1 e 3 de novembro.

Publicado por Adrielle Farias

