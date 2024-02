O Corinthians anunciou nesta sexta-feira, 16, a contratação do meia-atacante Igor Coronado, de 31 anos, que estava no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Embora nunca tenha jogado no futebol brasileiro, Coronado desembarcou no Brasil com 48 malas e enorme expectativa. Embora sua bagagem futebolística não seja tão grande quando a que trouxe do Oriente Médio — o maior clube de sua carreira foi o Palermo, da Itália —, o jogador causou alvoroço durante a negociação com o Timão. Torcedores se ancoram em vídeos disponíveis no YouTube e no desejo prévio de Flamengo e Palmeiras, que chegaram a sondá-lo no começo desta década. Para se ter uma ideia, o seu vôo foi o mais monitorado desta sexta em uma plataforma que faz este tipo de acompanhamento. O contrato com o Alvinegro do Parque São Jorge vai até fevereiro de 2026.

Natural de Londrina, no Paraná, Igor virou jogador de futebol fora do Brasil. Profissionalizou-se no pequeno Milton Keynes, clube que hoje disputa a quarta divisão do futebol inglês. No Reino Unido, jogou também no Banbury United. Ainda passou pelo Floriana, de Malta, antes de chegar à Itália. Na Bota, defendeu o Trapani e o Palermo, ambos na Série B. Mas foi lá que chamou a atenção do milionário futebol do Oriente Médio. Jogou no Sharjah, dos Emirados Árabes, e no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, onde teve como companheiros jogadores como Romarinho e Benzema. Lá, é considerado ídolo. Tanto que, para convencê-lo a se mudar para o Brasil, o Corinthians topou pagar R$ 2 milhões por mês a Coronado, entre salários, luvas e comissões.

Veja o anúncio do Corinthians

IGOR CORONADO É DO TIME DO POVO! O meio-campista é o nosso novo reforço e chega ao Timão com contrato válido até fevereiro de 2026! Bem-vindo, Igor! Saiba mais https://t.co/EjyJb7HWwf#BemVindoIgorCoronado#VaiCorinthians pic.twitter.com/eyva16rrPm — Corinthians (@Corinthians) February 16, 2024