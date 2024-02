O presidente da Comissão Provisória do União Brasil no Amazonas e governador do Estado, Wilson Lima, nomeou nesta sexta-feira, 16/02, 32 nomes para presidir as comissões provisórias municipais da legenda nos municípios do interior. Wilson Lima destacou que o União Brasil Amazonas possui, atualmente 41 prefeitos filiados ao partido, além de dois deputados federais e seis estaduais.

Os nomes escolhidos vão presidir os diretórios municipais até a convocação de eleições, em que serão eleitas as composições definitivas.

O evento, realizado no hotel Intercity, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, às 12h, foi comandado por Wilson Lima e contou com a presença dos prefeitos de Barreirinha, Glenio Seixas; de Novo Airão, Frederico Junior; de Guajará, Ordean Silva; e o vice-prefeito de Lábrea, Mabi Canizo; o deputado federal licenciado, Fausto Junior; os deputados estaduais Mauro César Filho e Adjunto Afonso; a vereadora de Parintins, Brena Dianná; e os vereadores de Manaus, Diego Afonso, professora Jacqueline e Everton Assis.

Conforme o resultado das eleições de 2022, o partido reelegeu o governador do Amazonas, Wilson Lima; os deputados federais Saullo Viana e Fausto Santos Jr; e teve o maior número de votos válidos para deputado estadual, 397.540, com seis nomes para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), sendo o deputado estadual mais votado, com 105.510 votos, Roberto Cidade, atual presidente da Casa.

A sigla se prepara para o pleito municipal deste ano, com foco em projetos que levem qualidade de vida e oportunidades à população ao maior número possível de municípios.

As comissões provisória seguem as seguintes composições:

Alvarães, Lucenildo de Souza;

Amarutá por José Augusto Barrozo;

Anamã, Francisco Nunes;

Atalaia do Norte, Denis Paiva;

Autazes, Andreson Cavalcante;

Barcelos, Radson Alves;

Barreirinha, Glenio Marques;

Boa Vista dos Ramos, Eraldo Trindade; Caapiranga, Matulinho Xavier;

Canutama, José Torres;

Careiro, Petrucio Magalhães;

Humaitá, José Cidinei Lobo;

Iranduba, Augusto Ferraz;

Japurá, Raimundo Vanilton Monteiro;

Juruá, José Roberto Damasceno;

Manicoré, Maria do Socorro;

Maués, Carlos Roberto Júnior;

Nhamundá, Marina Pandolfo;

Novo Airão, Roberto Frederico Junior;

Novo Aripuanã, Jocione dos Santos; Parintins, Brena Dianná;

Pauini, Elizete Afonso;

Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes;

Rio Preto da Eva, Anderson Souza;

Santa Isabel do Rio Negro, José Ribamar Beleza;

Santo Antônio do Iça, Antunes Bitar;

São Sebastião do Uatumã, Jander Paes; Tabatinga, Carlos Donizetti;

Tapauá, Gamaliel de Almeida;

Tefé, Nicson Lima;

Uarini, Marcos Martins;

Urucará, Enrico de Souza.

Outros diretórios municipais terão suas comissões provisórias definidas nas próximas reuniões do partido.