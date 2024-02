Igor Coronado atuará pela primeira vez no futebol brasileiro.

Principal reforço do Corinthians para a temporada, o meia Igor Coronado, de 31 anos, chamou bastante a atenção durante o desembarque no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, pelo “excesso de bagagem”. Ao todo, a reportagem da Itatiaia contabilizou um carrinho de bebê e 46 malas de Coronado e mais seis familiares.

Natural de Londrina (PR, Coronado atuará pela primeira vez no Brasil, já que fez toda a carreira fora do país. Por isso, ele desembarcou em São Paulo com mala e cuia, como diz a expressão popular.

O jogador afirmou que voltar ao Brasil depois de muitos anos no exterior é muito especial. Na ocasião, ele também destacou a grandeza de vestir a camisa do Corinthians.

“Com certeza [sobre ser um sonho]. Imagino que, para qualquer jogador, ainda mais na minha trajetória de morar fora do Brasil, voltar para um clube gigantesco como o Corinthians é muito especial pra mim. Mas pé no chão, tenho que ir para o clube direto. Ainda tem os últimos detalhes, os exames médicos. Estou muito ansioso, mas tenho que ficar quietinho ainda”, declarou.

O atleta ainda ressaltou que vai fazer o possível para estrear o quanto antes na temporada.

