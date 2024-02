O Manchester City venceu o Copenhague por 3 a 1 nesta terça-feira, 13, e segue com sete vitórias em sete jogos e uma média de três gols por partida. Com isso, o time comandado por Pep Guardiola continua sem adversários na competição e se aproxima da classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. De Bruyne, Bernardo Silva e Foden marcaram para o City, enquanto o goleiro Ederson cometeu um erro que resultou no gol dos dinamarqueses. Haaland, por sua vez, desperdiçou quatro boas chances de gol. O próximo desafio do Manchester City será contra o Chelsea, pelo Campeonato Inglês. Desde o início da partida, o Manchester demonstrou sua superioridade em campo e abriu vantagem no placar em apenas 10 minutos. De Bruyne marcou o primeiro gol do jogo após assistência de Foden. A equipe continuou pressionando e criando oportunidades de gol, mas não conseguiu ampliar a vantagem antes do intervalo. No segundo tempo, o Copenhague adotou uma postura mais defensiva, enquanto o City buscava marcar o terceiro gol para garantir a vitória. Haaland teve algumas chances, mas não conseguiu balançar as redes. No final da partida, De Bruyne deu uma assistência para Foden marcar o terceiro gol do City.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA