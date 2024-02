O principal atacante do São Paulo, Jonathan Calleri, afirmou que espera um jogo melhor na próxima partida pelo Campeonato Paulista. O clube teve sua primeira derrota para a Ponte Preta por 2 a 0, em Campinas, sob o comando do treinador Tiago Carpini. Com isso, Calleri disse que o time teve uma atuação ruim, mas que o clássico contra o Santos nesta quarta-feira, 14, é uma oportunidade para o time se recuperar. “É bonito jogar de novo com o Santos em casa. Temos boas lembranças de jogos anteriores, mas precisamos voltar ao caminho da vitória, jogar melhor”, declarou o atacante. Esta é a terceira partida da temporada após o título obtido pelo clube na Supercopa Rei contra o Palmeiras. Apesar de não ter tido um desempenho valoroso no ano passado, o time do técnico Fábio Carille é o que mais pontuou até agora no Paulistão: 16 pontos em sete partidas, com a liderança do Grupo A. Já o São Paulo, apesar de ser o primeiro do Grupo D, tem apenas 13 pontos contra 12 do Novorizontino e do São Bernardo. Nesta fase, os dois melhores clubes de cada grupo avançam para as quartas de final.