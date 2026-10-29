O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta quinta-feira (29) os 26 jogadores para as últimas partidas de 2026. Na lista, há cinco jogadores que nunca haviam sido convocados.
Entre os estreantes, dois jogam no futebol brasileiro: o volante André Luiz, do Corinthians, e o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro. Os outros são o meio-campista Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, e os atacantes Alisson Santana, também do time ucraniano, e Allan, do Manchester City.
Ancelotti e sua equipe decidiram não chamar jogadores de Flamengo e Palmeiras para não prejudicar as duas equipes na disputa do título brasileiro. Também foi adotado o critério de não convocar mais de um jogador por clube do país.
As duas partidas desta Data Fifa serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro, contra o Japão, país que o Brasil enfrentou e venceu na segunda fase da última Copa do Mundo, está marcado para o dia 14, às 7h15 de Brasília. A segunda partida será contra a seleção local, no dia 17, às 7 horas.
Segundo Rodrigo Caetano, coordenador executivo da CB, Carlo Ancelotti deve ter o grupo completo entre os 10 e 11. Ele também afirmou que há um trabalho em curso para que o Brasil enfrente adversários europeus nas Datas Fifa de março e junho de 2027.
Neste início de ciclo para a Copa de 2030, Ancelotti tem priorizado testes e buscado fazer a tão desejada e comentada “renovação” da seleção brasileira. Na primeira Data Fifa pós-Copa, o italiano chamou oito estreantes: os goleiros Pedro Morisco e Otávio, os defensores Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho e Mauro Júnior, além dos meio-campistas Breno Bidon e Gabriel Bontempo.
Entre esses nomes, os que entraram também na nova convocação foram Morisco, Arthur Dias, Jair Cunha e Gabriel Bontempo. A lista desta quinta também traz nomes importantes.
Confira a lista dos convocados
Goleiros
- Bento (Al-Nassr)
- Lucas Perri (Torino)
- Morisco (Coritiba)
Defensores
- Artur Dias (Athletico-PR)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair Cunha (Nottingham Forest)
- Jonathan Jesus (Cruzeiro)
- Vanderson (Monaco)
- Vitor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
Meio-campistas
- André Luiz (Corinthians)
- Andrey Santos (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Danilo Santos (Botafogo)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- João Gomes (Aston Villa)
- Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
Atacantes
- Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
- Allan (Manchester City)
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vinicius Junior (Real Madrid)
*Com informações do Estadão Conteúdo
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