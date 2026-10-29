O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta quinta-feira (29) os 26 jogadores para as últimas partidas de 2026. Na lista, há cinco jogadores que nunca haviam sido convocados.

Entre os estreantes, dois jogam no futebol brasileiro: o volante André Luiz, do Corinthians, e o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro. Os outros são o meio-campista Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, e os atacantes Alisson Santana, também do time ucraniano, e Allan, do Manchester City.

Ancelotti e sua equipe decidiram não chamar jogadores de Flamengo e Palmeiras para não prejudicar as duas equipes na disputa do título brasileiro. Também foi adotado o critério de não convocar mais de um jogador por clube do país.

As duas partidas desta Data Fifa serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro, contra o Japão, país que o Brasil enfrentou e venceu na segunda fase da última Copa do Mundo, está marcado para o dia 14, às 7h15 de Brasília. A segunda partida será contra a seleção local, no dia 17, às 7 horas.

Segundo Rodrigo Caetano, coordenador executivo da CB, Carlo Ancelotti deve ter o grupo completo entre os 10 e 11. Ele também afirmou que há um trabalho em curso para que o Brasil enfrente adversários europeus nas Datas Fifa de março e junho de 2027.

Neste início de ciclo para a Copa de 2030, Ancelotti tem priorizado testes e buscado fazer a tão desejada e comentada “renovação” da seleção brasileira. Na primeira Data Fifa pós-Copa, o italiano chamou oito estreantes: os goleiros Pedro Morisco e Otávio, os defensores Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho e Mauro Júnior, além dos meio-campistas Breno Bidon e Gabriel Bontempo.

Entre esses nomes, os que entraram também na nova convocação foram Morisco, Arthur Dias, Jair Cunha e Gabriel Bontempo. A lista desta quinta também traz nomes importantes.

Confira a lista dos convocados

Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Lucas Perri (Torino)

Morisco (Coritiba)

Defensores

Artur Dias (Athletico-PR)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Jair Cunha (Nottingham Forest)

Jonathan Jesus (Cruzeiro)

Vanderson (Monaco)

Vitor Reis (Manchester City)

Wesley (Roma)

Meio-campistas

André Luiz (Corinthians)

Andrey Santos (Manchester United)

Bruno Guimarães (Arsenal)

Danilo Santos (Botafogo)

Gabriel Bontempo (Santos)

João Gomes (Aston Villa)

Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

Atacantes

Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)

Allan (Manchester City)

Endrick (Real Madrid)

Estêvão (Chelsea)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Junior (Real Madrid)

*Com informações do Estadão Conteúdo