Buenos Aires, capital da Argentina, será a sede da final da Copa Libertadores da América 2024 pela primeira vez. O anúncio foi feito pela Federação Argentina de Futebol (AFA) nesta terça-feira, 13, por meio das redes sociais. “É oficial: Buenos Aires será sede da final da Copa Libertadores 2024. Que alegria os receber em nosso país Conmebol”, escreveu. Decisões anteriores do campeonato já foram realizadas em Lima, no Rio de Janeiro, em Montevidéu e Guaiaquil. O estádio para o jogo decisivo do torneio, no entanto, só será escolhido de acordo com os times classificados. Confira a publicação da AFA:

Es oficial: Buenos Aires será sede de la final de la Copa @Libertadores 2024. ¡Qué alegría recibirlos en nuestro país @CONMEBOL! 🩵 — AFA (@afa) February 13, 2024

*Com informações da Agência Brasil