Avalie o post

O evento conta com a participação de 29 estilistas, sendo dois coletivos e 37 modelos indígenas

Manaus – A primeira edição da ‘Mostra Intercultural de Moda Indígena’ será realizada nos sábados de abril (2, 9 e 23), com 70 profissionais de diferentes áreas. São nove estilistas/artesãos e 37 modelos indígenas da comunidade Parque das Tribos.

A proposta surgiu dos encontros do projeto de extensão da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) denominado ‘Contadores de histórias: o teatro de formas animadas na comunidade’.

O evento é coordenado pela professora e artista Vanessa Benites Bordin. “Tudo ali se construiu, o convite para a produtora Seanny Artes conhecer o trabalho dos indígenas no Parque das Tribos, culminando na elaboração da ideia para aprovação em editais públicos de cultura”, afirmou Vanessa.



A atriz Reby Oliveira, produtora executiva da mostra, explica a importância da iniciativa. “É o primeiro evento de moda indígena no Brasil, e isso nos pegou de surpresa, pois só tem uma estilista indígena reconhecida no Brasil, a We’e’ena Tikuna. Temos populações étnicas gigantescas, encaradas como minorias, mas são maioria, com diversas línguas, mas desconhecidos do contexto em que vivemos. O intercultural da nossa proposta potencializa a desconstrução e mostra a particularidade que cada etnia tem. Por exemplo, no Parque das Tribos existem 36 etnias e os modelos da mostra são todos de lá”, disse Reby.

A mostra será palco para a interculturalidade dos povos originários com desfiles de moda, produzidos e assinados por estilistas/artesãos indígenas que vivem na comunidade Parque das Tribos, proporcionando visibilidade para o grafismo e artes integradas em moda destes grupos.

A temática estabelecida para a primeira edição é o grafismo indígena com suas tradições, ancestralidade e contemporaneidade, que se configuram nos trajes e traçados dos figurinos, pinturas e artesanatos que representam a especificidade de cada etnia.

O evento conta com a participação de 29 estilistas, sendo dois coletivos e 37 modelos indígenas, das etnias Munduruku, Baré, Sateré-Mawé, Tikuna, Witoto, Mura, Tariano, Kambeba, Carapãna e Kokama, entre outros.

O evento será realizado no no Parque das Tribos (Rua Rio Purus, 15, Tarumã Açu), Salão Rio Solimões (Avenida Sete de Setembro, anexo do Palácio Rio Negro) e Sumaúma Park Shopping (Avenida Noel Nutels, 1762, Cidade Nova).

A mostra leva a assinatura da Seanny Artes Produções em parceria com o Projeto de Extensão Contadores de Histórias, da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte