Avalie o post

Cristiano Ronaldo marcou os três gols do Manchester United na vitória por 3 a 2 sobre o Tottenham

Inglaterra – Cristiano Ronaldo é o cara! Na tarde deste sábado (12), o português de 37 anos marcou os três gols do Manchester United na vitória por 3 a 2 sobre o Tottenham, em compromisso válido pela 29ª rodada da Premier League.

marcou os três gols do Manchester United na vitória por 3 a 2 sobre o Tottenham (Foto: Reprodução / ESPN TWITTER)

Com os gols, o camisa 7 chegou aos 807 gols na carreira e se isolou no topo do ranking dos maiores goleadores em jogos oficiais reconhecidos pela Fifa. O antigo líder era Josef Bican, que fez 805.

De acordo com números da entidade máxima do futebol, o atacante austríaco (que também defendeu a seleção da Tchecoslováquia) conseguiu marcar 805 gols em 530 jogos. Cristiano Ronaldo fez dois gols a mais em 1111 partidas oficiais.

O português abriu o placar em Manchester logo aos 12, após ótimo passe do brasileiro Fred. Os Spurs empataram aos 35, com Harry Kane batendo pênalti. Ainda no primeiro tempo, CR7 aproveitou passe de Sancho para fazer 2 a 1. Na etapa complementar, Maguire fez contra e o Tottenham empatou novamente. Aos 36, outro brasileiro, Alex Telles, serviu Ronaldo, que deu números finais à partida: 3 a 2. Agora, ele tem 12 gols na competição e é o vice-artilheiro, só atrás de Salah, do Liverpool, que tem 20.

Com o resultado, o Manchester United voltou para o quarto lugar e agora tem 50 pontos. À frente dele, aparecem Manchester City (69), Liverpool (66) e Chelsea (56), todos com jogos a menos. Já o Tottenham é o sétimo, com 45. Entre eles, aparecem Arsenal (48) e West Ham (45), que ainda jogam na rodada.

O United volta a campo agora na próxima terça, quando recebe o Atlético de Madrid pela volta das oitavas de final da Champions. Na ida, empate em 1 a 1. Pela Premier League, os Red Devils jogam agora diante do Leicester, também em Manchester, mas só em abril já que haverá uma pausa para a Data-Fifa.

Já o Tottenham tem o seu próximo compromisso na próxima quarta-feira, quando visita o Brighton, em jogo adiado da 16ª rodada por conta de um surto de Covid-19 no time londrino.

CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! pic.twitter.com/Q0cNlDFCUH

— TC (@totalcristiano) March 12, 2022



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte