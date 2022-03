Avalie o post

Cantora confirma boa fase na carreira e se torna a brasileira mais seguida nessa rede social

São Paulo – A cantora Anitta conseguiu atingir a impressionante marca de 60 milhões de seguidores no Instagram, neste sábado (12). A boa fase da artista reflete-se nesses números elevados, que a tornam a brasileira mais popular dessa rede social até agora.

Anitta está bombando na internet, com 60 milhões de seguidores só no Insta. (Foto: Reprodução / Instagram)

Em termos de brasileiros de sucesso no Insta, a cantora perde apenas para personalidades do futebol, como Neymar, com 171 milhões de seguidores. A título de comparação, Bruna Marquezine, outra famosa que também bomba na rede, conseguiu até agora 42 milhões de seguidores.

A fama de Anitta na internet vem na esteira de suas produções musicais. Envolver, por exemplo, já está no Top 10 do TikTok e segue crescendo em outras plataformas, como o Spotify, onde entrou na lista das mais tocadas no mundo.

Boys Don’t Cry é outro hit: faz parte do álbum Girl from Rio e se tornou a nova aposta da cantora para o mercado internacional, com produção assinada por Max Martin, responsável por sucessos de grandes nomes como Britney Spears, Backstreet Boys, Katy Perry e Taylor Swift.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

