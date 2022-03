Avalie o post

Popó segue buscando lutas futuras após duelo com Whindersson. Ele negocia com o ex-campeão do UFC Vitor Belfort

São Paulo – O tetracampeão mundial de boxe Popó fez uma homenagem para mostrar que a luta contra o humorista Whindersson Nunes marcou sua vida. O ex-lutador “fechou” o peitoral com uma silhueta da luta e finalizou com o nome do youtuber assinado embaixo.

Popó segue buscando lutas futuras após duelo com Whindersson. Ele negocia com o ex-campeão do UFC Vitor Belfort (Foto: Divulgação)

Durante o Fight Music Show em janeiro, Popó e Whindersson se enfrentaram em uma luta de boxe que durou oito rounds. O duelo acabou em empate com domínio total do ex-boxeador.

Popó homenageia Whindersson em tatuagem (Foto: Reprodução / Instagram)

Após o confronto, Whindersson foi só elogios para o adversário. “E esse cara aqui (Popó) sempre me inspirou. Eu acordava de madrugada para assistir ele com meu pai. Hoje, meu pai está aqui, vendo ele de perto. Já pensou em lutar com um tetracampeão e sair vivo?”. Popó segue buscando lutas futuras e negocia com o ex-campeão do UFC Vitor Belfort.

