Manaus vai receber, neste sábado (17), a exposição Encontro de Relíquias, que promete reunir uma verdadeira coleção de veículos clássicos e esportivos, considerados sucessos atemporais entre os apaixonados por carros.

O evento será realizado no Centro Cultural Povos da Amazônia (antiga Bola da Suframa), na avenida Silves, bairro Crespo, zona Sul da capital amazonense, a partir 18h.

A exposição é promovida pelo grupo Opala Clube de Manaus e a entrada é 1 kg de alimento não perecível. Este vai ser o último evento do ano, entrando no clima do Natal.

Carros como o Corcel I, de 1975 e o Rural Williys de 1969, além do tradicional Opala, devem estar na exposição.