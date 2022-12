O São Paulo anunciou, neste sábado, 17, a contratação do meia-atacante Wellington Rato. O atleta, que estava no Atlético-GO, assinou um contrato de três anos, válido até dezembro de 2025. “Após muita disputa com outros clubes, conseguimos trazer o Wellington Rato. Jogador de empenho e com boa qualidade técnica, que tem características importantes para o nosso elenco e se destacou no ano passado. Seja bem-vindo”, disse o presidente do tricolor, Julio Casares, em nota divulgada no site do clube. Apesar do rebaixamento no Brasileirão, Rato foi um dos destaques do clube goiano em 2022. Em 36 partidas, o novo reforço do clube paulista marcou oito gols. Em toda a temporada, foram 70 partidas e 15 gols. “Estou muito feliz de estar aqui e vestir essa camisa. Quero retribuir o carinho dos torcedores que já recebi pelas redes sociais. Estou com muita vontade de vestir essa camisa, porque é a realização de um sonho. Espero ser feliz aqui”, afirma o meia.

Depois de semanas de negociações, Wellington Rato é o terceiro reforço do São Paulo para a temporada de 2023. O time paulista deve pagar R$ 5 milhões por 80% dos direitos do jogador. Antes do meia do Atlético-GO, o tricolor do Morumbi se acertou com o goleiro Rafael, do Atlético-MG, e com o atacante Pedrinho, que estava no Lokomotiv Moscou, da Rússia. O time comandado por Rogério Ceni estreia no Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro, contra o Ituano.

Bem-vindo, Wellington Rato! O meia-atacante é o terceiro reforço do Tricolor para 2023.#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/NLLbJaW0Dn — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 17, 2022