O prefeito de Manaus, David Almeida, recebeu o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e cientistas da Universidade de Oxford, para discutir o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que está atualmente em primeiro lugar no ranking nacional do Previne Brasil, em prestação de serviços de saúde pública. A reunião ocorreu no Casarão da Inovação Cassina, no Centro.

O prefeito agradeceu a visita do ministro e, em seguida, fez questão de destacar que a prefeitura alcançou, na última quarta-feira, 14, a marca de 5 milhões de doses aplicadas na capital, representando um avanço significativo.

“Com alegria, recebemos o ministro que está na nossa cidade para visitar uma unidade de saúde indígena, e eu quero agradecer esse tratamento dado a cidade de Manaus. Nós aplicamos 5 milhões de doses na semana passada, e eu quero que o senhor leve o nosso agradecimento a todo o ministério pela atenção que vocês deram aqui para gente. E pela terceira vez Manaus é o primeiro lugar do Brasil em saúde básica no Previne Brasil”, agradeceu Almeida.

Durante o dia, a comitiva acompanhou de perto o trabalho realizado para o fortalecimento da oferta dos serviços de saúde nas comunidades indígenas. O ministro Marcelo Queiroga fez uma avaliação positiva sobre a cidade e frisou que, com o trabalho em conjunto, foi possível fortalecer o sistema de saúde básica do Amazonas.

“Nós só avançamos se tivermos gestão de eficiência, política pública chegando na veia de cada manauara, dos cidadãos do Amazonas, e esse trabalho em conjunto entre Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais de saúde, só podem reverter em benefícios para as cidades brasileiras. Muito obrigado ao prefeito e nós vamos continuar trabalhando por Manaus, pelo nosso Amazonas e pelo nosso Brasil”, pontuou o ministro.

Para a titular da Semsa, Shádia Fraxe, é gratificante ver os resultados positivos obtidos pela cidade de Manaus nos últimos três quadrimestres após encarar a segunda onda da Covid-19.

“É muito gratificante ter Manaus em primeiro lugar em atenção básica pelo Previne Brasil, pela terceira vez consecutiva, e isso com certeza é resultado da união entre as equipes, muito trabalho, força, determinação e principalmente respeito à população da cidade de Manaus”, finalizou Fraxe.