O TikTok promoveu, na segunda-feira (12), a segunda edição do TikTok Awards, evento que premiou os criadores de conteúdo da plataforma que mais inspiraram a comunidade e se destacaram ao longo do ano. A premiação foi realizada no Vibra Hall para convidados e transmitida ao vivo pelo TikTok Brasil.

"A parceria entre o Idesam e o TikTok demonstra o poder de capilaridade que a causa sociambiental possui: o poder de impacto da implementação de 10 hectares de sistemas agroflorestais em 2022 irá impactar não só na mudança de paisagem em Apuí/AM, mas também na vida de produtores rurais e a percepção do público envolvido na campanha. O plantio vai beneficiar famílias no sul do Amazonas e regenerar a floresta de forma a consorciar processos de restauração com oportunidades produtivas", destaca Victoria Bastos, líder da iniciativa Serviços Ambientais do Idesam.

Esta colaboração institucional iniciou em 2021 com o plantio de 20 mil árvores em 2022 cujas mudas são de árvores nativas (copaíba, andiroba, mogno, ipê, entre outras) com plantas de café, formando os chamados 'sistemas agroflorestais'. Até 2024, serão plantadas mais 80 mil mudas, totalizando a meta de impacto de 100 mil árvores na região.

"O IDESAM é uma organização fundamental nas duas frentes. Com um forte engajamento em nossas campanhas no aplicativo e principal parceiro no plantio de árvores na Amazônia, a organização realiza um trabalho com transparência, confiabilidade e qualidade. Por isso e outros, são merecedores deste Prêmio no TikTok Award", disse Handemba Mutana dos Santos, diretor do TikTok for Good no Brasil.

@idesamoficial Confira como foi o TikTok Awards 2022. O evento premiou os criadores de conteúdo da plataforma que mais inspiraram a comunidade e se destacaram ao longo do ano 🥳 - e o #Idesam recebeu homenagem na categoria Tiktok 4 Good durante a festa! #tiktokawards202 #AmazôniaViva #ResflorestaAmazônia ♬ som original - IDESAM

Comunicação de impacto

O entendimento da atuação do Idesam de modo holístico e direto é fundamental para modular a comunicação voltada aos diferentes públicos com os quais ele dialoga. A partir de uma narrativa central, é possível derivar sub-narrativas adequadas a cada público.​ Frente a isto, a OSCIP está conectada com a Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas 2021-2030. E por meio de ações de engajamento, fortalece ações a fim de contribuir para a desaceleração da degradação e promoção de sua recuperação na Amazônia, especialmente nos territórios de atuação: Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã e Apuí.

A comunicação do Idesam tem o papel educativo de contribuir para disseminar informações e conhecimento sobre a Amazônia, novos modelos de desenvolvimento e emergência climática, sempre em conexão com seu propósito e ações, conforme apresenta Larissa Mahall, especialista de comunicação do instituto.

"A comunicação de impacto envolve diferentes estratégias, isto é, trata-se de demonstrar, por meio da potência de histórias, aquilo que toca as pessoas, que pode mobilizá-las a apoiar, engajar e a doar. E percebemos isso na conta do Idesam no TikTok pela campanha #ReflorestaAmazônia; além do pioneirismo, houve mobilização dos nossos públicos prioritários: equipe, famílias beneficiadas e parceiros. Receber esta homenagem reforça nosso caminho na editoria do infoentretenimento", comemora.

Para a gestora de projetos do Idesam , Elen Blanco, a interação ultrapassa o mundo digital. "Foi possível conectar as pessoas envolvidas na iniciativa, em especial os jovens, a uma das principais plataformas de comunicação do mundo. Essa conexão nos permitiu abordar a inclusão digital de uma forma simples e divertida, além de divulgar para mais pessoas o trabalho dessas famílias que vivem e cuidam da nossa Amazônia.", reforça.

No seu perfil do TikTok, que completa 01 ano neste mês, possui 30 vídeos publicados dentro da proposta editorial. A página exclusiva da ação #ReflorestaAmazônia superou 130 milhões de visualizações no aplicativo e pode ser acessada em tiktok.com/tag/reflorestaamazonia. Esta parceria com Gaby Amarantos, resultou também no plantio de 20.000 árvores na Amazônia em 2022 pelo Idesam.

@idesamoficial Quem é o povo ribeirinho? Confira a resposta da Elisângela Cavalcante, mulher ribeirinha, líder do Grupo de Trabalho do Plano de Manejo da associação da RDS do Uatumã e gestora da movelaria na comunidade Caribi 🌳 Vídeo gravado durante a expedição de 10 anos do Programa Carbono Neutro Idesam. 🎦@felipemartins_ #Amazônia #ProgramaCarbonoNeutro #Idesam #Ribeirinho #ResflorestaAmazonia UmaSoTerra ♬ som original - IDESAM

Além dos vídeos, em junho foi realizada uma live da campanha Uma Só Terra, idealizada pelo Programa para o Meio Ambiente da ONU, cujo objetivo foi uma ação coletiva e transformadora em escala global para celebrar, proteger e restaurar nosso planeta. Os resultados de alcance na plataforma deram mais destaque para a pauta ambiental: a hashtag #UmaSóTerra alcançou 50 milhões de visualizações e foi apresentada pelos perfis do Idesam e Catraca Livre.

"Para construir esse conteúdo, imergi junto ao Idesam na vivência do Café Apuí Agroflorestal, conhecendo seus atores e os principais beneficiados dessa ação. Para trazer a atenção do público ao conteúdo, embarcamos em trends da plataforma, formatos e estilos de edição em que funcionam bem na rede". É o que detalha o publicitário manauara e creator da campanha Vito Israel. "A Amazônia é a nossa maior inspiração no fim das contas, tudo é para ela, por ela e o mais importante: com amazônidas", enfatiza.