Esplanada dos Ministérios em Brasília terá de construir “puxadinhos” para absorver os ministérios e funcionários

O governador da Bahia e futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou neste sábado (17) que o novo governo terá 37 ministérios. Atualmente, no governo Jair Bolsonaro, o Executivo está dividido em 23 pastas. O Ministério da Esplanada em Brasília tem orignlamente17 prédios para a gestão federal.

O anúncio foi feito pelo governador após reunião com Lula, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), e o futuro presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Segundo Rui Costa, haverá o desmembramento de pastas, mas sem a criação de cargos- 14 ministérios sem criação de cargos. “Foi um pedido do presidente, que foi, ao desmembrar os ministérios, não haver ampliação de cargos. Ou seja, o custo e o volume de gastos se manter independente da quantidade de ministérios. Então nós estamos finalizando a estrutura com 37 ministérios”, explicou Rui Costa.

Conforme o futuro ministro da Casa Civil, entre os ministérios que voltarão a existir, estão:

Pesca

Cidades

Esporte

O último Ministério da Pesca do governo do PT cadastrou e pagou o benefício do defeso paa mais de 35 mil pescadores de Brasília, capital federal que tem como grande manancial hídrico o Lago Paranoá.

Haverá ainda uma pasta específica para os Povos Originários, o que foi prometido por Lula durante a campanha eleitoral. Costa afirmou também que o atual ministério da Infraestrutura será dividido em duas pastas:

Transportes – que cuidará de rodovias e ferrovias, boa parte privatizadas no governo Bolsonaro. Portos e Aeroportos – também privatizado justamente para evitar gastos com a máquina pública.

Ele confirmou ainda que o atual ministério da Economia será desmembrado em:

Fazenda

Planejamento

Gestão e Desenvolvimento

Indústria e Comércio

Segundo o futuro ministro da pasta, o sociólogo e professor Fernando Haddad, apesar de aumentar de 23 para 37 ministérios, o inchaço da máquina pública “visa a aumentar a eficiência dos gastos da administração, com redução de despesas e incentivar o uso de novas tecnologias”.

Já a pasta do Planejamento tratará de ações de “longo prazo, com projetos estruturantes, cuidando da economia, da infraestrutura”.

Segundo Rui Costa, Lula deve ainda deve anunciar novos futuros ministros ao longo da próxima semana e pode chegar aos 40 ministérios.

