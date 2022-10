Estrutura ruiu 10 dias após desabamento da ponte sobre o Rio Curuçá, que deixou quatro mortos, 14 feridos e um desaparecido.

Neste sábado (8), a ponte sobre o Rio Autaz Mirim, localizada no km 25, desabou horas após ser interditada na rodovia federal, informou o governador Wilson Lima em uma rede social. A BR é o único acesso terrestre do estado ao restante do país.

Segundo tuíte de Wilson Lima, uma equipe do governo federal irá avaliar o local neste domingo (9).

Ainda de acordo com o governador, o desabamento não deixou feridos.

Alguns municípios do Amazonas que dependem da BR-319 começam a passar por desabastecimento, após o desabamento da primeira ponte entre eles: Careiro da Várzea; Lábrea; Manaquiri; Altazes. Já começa a faltar alimentos, gasolina e insumos.

A interdição ocorreu 10 dias depois do desabamento da ponte sobre o Rio Curuçá, que ficava no km 23 da rodovia. O desabamento da primeira ponte deixou, pelo menos, quatro mortos, 14 feridos e uma pessoa ainda está desaparecida, segundo o governo estadual.

O Dnit informou que a ponte sobre o rio Autaz Mirim foi totalmente interditada neste sábado para o tráfego de veículos e passagem de pedestres. A travessia tem 174 metros de extensão.

Imagens feitas por motoristas e moradores da região mostram pessoas fazendo a travessia com auxílio de canoas. “Foi um corre, corre. A ponte começou a estalar, seria outra tragédia”, diz uma das pessoas que fez o registro no local.

Passageiros que trafegavam na ponte na tarde deste sábado, já haviam alertado para as falhas na estrutura. Um dos vídeos gravados informaram que a ponte havia ‘estalado’ e fez com que os usuários não realizassem mais a travessia por segurança.

O post Mais uma ponte desaba na BR-319; vídeos apareceu primeiro em Portal Você Online.