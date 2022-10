A aproximação do Dia das Crianças impulsiona a busca por presentes todos os anos. Apesar dos brinquedos ainda se destacarem como os queridinhos para a data comemorativa, os produtos eletrônicos e games ganham espaço entre os itens buscados nos últimos anos.

De acordo com um estudo elaborado pelo Mercado Ads, as vendas de bonecos e bonecas, consoles e videogames são os produtos mais procurados na plataforma do Mercado Livre durante o mês de outubro.

A procura por itens como patinetes infantis, bebê reborn e kit cozinha infantil dispara 134% ao longo do mês, quando comparados à média anual de buscas. Ainda assim, o destaque fica com os produtos eletrônicos, categoria que mais cresce na plataforma.

Segundo os dados, as vendas de fones de ouvido são 9% maiores do que na média anual o os smartwatches se destaca como o oitavo termo mais buscado de toda a plataforma durante o evento. As buscas pelos itens são acentuadas, principalmente, entre os dias 1 e 12 de outubro.

A pesquisa também apontou que, durante a mesma época em 2021, foram vendidos mais de 2 milhões de itens, entre brinquedos, fantasias e produtos para bebês.

O post Dia das Crianças: procura online por brinquedos mais do que dobra apareceu primeiro em Portal Você Online.