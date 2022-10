O candidato petista recebeu 4 de cada 5 votos de eleitores nas cadeias do Brasil em levantamento exclusivo feito pelo site O Antagonista em 222 seções eleitorais, que mostra vantagem de 65 pontos percentuais sobre Jair Bolsonaro no 1º turno

O candidato do PT, Lula da Silva, seria eleito presidente da República no primeiro turno com 80,59% dos votos válidos, se o pleito fosse realizado apenas entre a população carcerária brasileira. Ele teve uma larga vantagem sobre os demais candidatos nas 222 seções instaladas nas cadeias do Brasil.

Esse é o resultado do levantamento feito entre os presos provisórios que puderam participar do processo eleitoral pelo site O Antagonista, que mostrou o atual presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro do PL, com 15,79%.

Levantamento

Os votos foram dados em urnas de 19 estados e no Distrito Federal. Dos 14.653 autorizados a votar, 11.363 apareceram, cerca de 77,5% do total. Apesar de comporem uma fatia residual do eleitorado, mesários e agentes eleitorais podem ter votado nestas seções — o TSE não especifica quantos deles seriam, de acordo com o levantamento.

No cenário geral, Lula teve 8.883 votos e predominância em 208 das 222 seções. Jair Bolsonaro teve 1.741 votos e levou a melhor em apenas 13 seções. Em 1 houve empate entre os dois, com 7 votos para cada um.

Todos os outros candidatos receberam votos, mas em menor quantidade. Simone Tebet teve 152 votos (1,38%), Ciro Gomes recebeu 150 (1,36%) e Soraya Thronicke teve 58 (0,53%). Felipe D’Avila foi a opção de 21 presos, Padre Kelmon conseguiu 10 votos, Vera Lúcia outros 6 votos. Leo Pericles e Eymael receberam 1 voto cada.

Na maior seção destinada a presos provisórios, em Limoeiro (PE), 264 eleitores deram uma vitória acachapante a Lula, com 248 votos, ou 98,4% do total. Nas duas menores seções, em Manaus e Pimenta Bueno (RO), o petista também levou a melhor entre os sete votantes em cada máquina.

O resultado não surpreende, já que em 2018 o PT também angariou um alto número de votos nestas seções. Levantamento do jornal O Globo, na ocasião, mostrou que, no segundo turno, Fernando Haddad venceu nos presídios com 82,4% dos votos.

Paraíba

Na Paraíba, Lula foi campeão de votos, alcançando a marca de 90,3% entre os presidiários do estado. Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 115 presos provisórios puderam votar em quatro municípios paraibanos.

Lula recebeu 90,3% dos votos, que consiste em 84 votos, em números absolutos. Jair Bolsonaro obteve apenas 6,49%, ou seja, seis votos. Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União) receberam um voto cada.

Foram instaladas urnas de votação na Penitenciária Padrão Masculina de Campina Grande, na Penitenciária Padrão de Santa Rita, no Centro Educacional do Jovem (CEJ), em João Pessoa, e na Cadeia Pública de Coremas.

Em 2018, o PT também levou a melhor entre esses eleitores, mas na pessoa de Fernando Haddad, que obteve 77,1% dos votos.

Ao todo no Brasil, quase 13 mil presos provisórios puderam votar nas eleições deste ano, o que é assegurado pela Constituição de 1988.

O post Lula teve 80,59% dos votos válidos entre os eleitores presos apareceu primeiro em Portal Você Online.