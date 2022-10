Parece que a participação no Big Brother Brasil 2021 virou um pesadelo para Kerline Cardoso. Eliminada no primeiro paredão do reality da Globo, a influenciadora cearense saiu com 83,50% dos votos, em um paredão contra Sarah e Rodolffo, mas ficou marcada mesmo pelos memes chorando no reality. Nesta terça-feira (11), agora peoa de A Fazenda 14 falou mal do BBB.

Tudo começou quando Deborah Albuquerque questionou sobre a atração da emissora concorrente e revelou que, em conversa com ex-BBBs, soube que a dinâmica era bem ruim. "Conversei com algumas pessoas que me contaram coisas horríveis de lá", comentou a empresária. Kerline deu a entender que A Fazenda é muito melhor. "As dinâmicas, o jogo mesmo, os bichos [são melhores]. Eu estou amando participar desse aqui Se quiser, Record, me contrate. Já quero manter meu contrato assinado", completou a peoa.

Ela também falou para Deborah e Alex Gallete sobre o trauma que desenvolveu no BBB por conta dos memes ao aparecer aos prantos conversando com Juliette, Viih Tube, Lumena e Camilla de Lucas sobre uma briga com Lucas Penteado durante uma festa.

Quem não lembra de Kerline Cardoso fazendo várias expressões faciais e a voz falhando, enquanto as lágrimas desciam pelo rosto. "É um gatilho para mim. Eu entrei aqui achando que estava curada, mas não posso chorar. Não consigo". Lembro logo do que aconteceu", conta ela que teve medo de sair na primeira roça. "Aí chegou a primeira roça e você surtou, né?", questionou o peão. "Na primeira roça eu estava pensando: 'E se eu for de novo?'. Morri de medo", confessou a ex-BBB.