Cantora quebrou o silêncio e compartilhou uma foto ao lado do companheiro de dupla, que morreu no último dia 29 de dezembro

São Paulo – Luiza fez a primeira publicação pessoal desde a morte de Maurílio, seu companheiro de dupla, que ocorreu no último dia 29 de dezembro. O cantor sertanejo, que estava internado em UTI (unidade de terapia intensiva) havia duas semanas, não resistiu às complicações de uma embolia pulmonar.

Fotos: ADILSON CRUZ/FLANEY GONZALLEZ/REPRODUÇÃO

Por meio do Instagram, a cantora compartilhou uma foto ao lado do amigo. Na imagem, a artista aparece fazendo carinho no parceiro enquanto exibe a letra de Coisas de Quem Ama, música da dupla Jorge e Mateus. “Eu te amo tanto”, escreveu a sertaneja.

Luiza cancelou os shows que realizaria em 30 e 31 de dezembro de 2021 e em 1º de janeiro de 2022, nos municípios de São Domingos do Araguaia (PA), Palestina do Pará (PA) e Pirenópolis (GO), por conta da morte do cantor Maurílio.

“Os shows da dupla Luiza e Maurílio que seriam realizados pela cantora Luiza nos dias 30 e 31 de 2021 e 1º de janeiro de 2022, nas cidades de São Domingos do Araguaia (PA), Palestina do Pará (PA) e Pirenópolis (GO), foram cancelados em razão do falecimento do cantor Maurílio”, diz a nota oficial.

