O corpo do homem estava a pelo menos dois metros de profundidade dentro do poste que estava no terreno

Manaus – O corpo de um homem identificado como Misael foi encontrado dentro de um poste, no início da tarde deste domingo (2), em um terreno, no Pascoal Allagio, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

Foto: Divulgação

Após ser encontrado, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para resgate. O corpo do homem estava a pelo menos dois metros de profundidade dentro do poste que estava no terreno.

A equipe utilizou um motosserra para cortar parte do poste, em seguida o corpo foi amarrado por uma corda e retirado da estrutura. Aproximadamente quatro militares atuaram no resgate.

Policiais militares isolaram a área. Não há informações se no corpo da vítima foi encontrado algum perfuração por arma ou agressão física. O corpo foi removido para o Instituto Médico (IML) do município para exame de necrópsia.

O homem foi encontrado sem camiseta, ele vestia apenas uma bermuda de cor vermelha. O caso será investigado pela polícia civil de Parintins.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

