Avalie o post

Transmissão, que ficou em primeiro lugar nos TT´s, foi acompanhada por mais de 1 milhão de pessoas ao vivo

São Paul0 – A Live do Eliminado de A Fazenda, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (15), com os ex-peões Sthefane e Dynho Alves bateu recorde de público. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam a entrevista ao vivo.

Entrevista alcançou mais de 1 milhão de pessoas na tarde desta quarta-feira (15). (Foto: Reprodução / Instagram)

Comandada por Lucas Selfie e Lidi Lisboa, a transmissão também ficou em primeiro lugar nos TT´s Brasil com mais de 22 mil menções apenas na tag principal.

A Fazenda é apresentada por Adriane Galisteu, produzida pela Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte