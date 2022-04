Avalie o post

Rio de Janeiro – A Justiça aceitou um pedido da Polícia Civil do Rio de Janeiro e determina que o Twitter retire do ar um vídeo íntimo do vereador Gabriel Monteiro mantendo relações sexuais com uma adolescente de 15 anos. O vazamento do vídeo também está sendo investigado pela polícia.

O Twitter Brasil estará submetido a uma multa diária de R$ 30 mil caso a determinação não seja comprida. A juíza Claudia Leonor Jourdan Gomes Bobsin, do Cartório da 1ª Vara da Infância e da Juventude da capital fluminense, determinou que as URLs identificadas pela rede sejam separadas e retiradas do ar e que os usuários sejam impedidos de baixar o vídeo.

O vereador Gabriel Monteiro é investigado pelo Conselho de ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro por denúncias de assédio sexual, moral e agressões físicas. Monteiro criticou o vazamento do vídeo mas disse que a adolescente confirmou que a relação foi consensual e que ela mentiu sobre sua idade dizendo que tinha 18 anos.

