Alemanha – Um idoso de 67 anos está sendo investigado pelas autoridades da Alemanha suspeito de ter tomado 87 vacinas contra a Covid-19 nos últimos meses. De acordo com a empresa estatal de notícias Deutsche Welle, o homem teria tomado três injeções em um único dia.

O idoso frequentava os centros de vacinação dos estados da Saxônia e Saxônia-Anhalt quando foi descoberto por um dos funcionários que desconfiou de já ter visto ele outras vezes no posto de imunização. A Deustsche Welle informou que o homem pode ser um possível integrante de um esquema de venda de certificados de vacinação.

O suspeito foi detido para interrogatório. As investigações continuam para descobrir como ele burlou o sistema de controle de vacinação e para descobrir quem era os possíveis compradores do homem.

Ainda de acordo com a imprensa alemã, acredita-se que as pessoas que comprovam o certificado da vacinação eram antivacinas mas que não queria sofrer as restrições por não terem os documentos.

