Codajás – O jovem Carlos Henrick Cavalcante Gomes, 17, da Escola Estadual Indígena Professor Luiz Gonzaga de Souza Filho, localizada no município de Codajás (a 240 quilômetros de Manaus), foi classificado para a etapa nacional do Programa Jovens Embaixadores 2022. O estudante tem o sonho de realizar o intercâmbio e segue em preparação para a próxima etapa do programa, que será realizada dia 8 de abril.

O aluno realizou a primeira etapa, uma prova escrita, de forma virtual, e seguirá para as etapas oral e visitação para dar continuidade ao programa. A iniciativa é da Embaixada dos Estados Unidos, no Brasil, que promove um intercâmbio entre brasileiros e americanos, com atividades e oficinas sobre liderança, cultura, comunicação e cidadania digital, entre outros.

O estudante diz que todos os processos são bem difíceis, mas que está muito ansioso com tudo, e avalia que essa é uma oportunidade única na vida.

“Gostaria muito de participar do programa, com o intercâmbio eu poderei ver outras realidades, poderei expandir meus horizontes e conhecer pessoas de todo o país e de outro. Além disso, com o programa poderei evoluir meus projetos por meio da iniciativa social que há no fim do intercâmbio”, comentou Carlos.

Requisitos

Os selecionados devem ter nacionalidade brasileira; ter entre 15 e 18 anos; pouca ou nenhuma experiência no exterior e, consequentemente, jamais ter viajado aos Estados Unidos. É necessário ter boa fluência oral e escrita em inglês e ser aluno do Ensino Médio na rede pública de ensino, com excelente desempenho escolar.

O aluno precisa ainda ter perfil de liderança e iniciativa, ser comunicativo e assim possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade, além de comprovar que realiza, há 12 meses, atividades de responsabilidade social e voluntária.

Intercâmbio

O intercâmbio é de três semanas nos Estados Unidos, com visitações divididas em três etapas: ida a Washington, capital norte-americana, para oficinas sobre justiça social, voluntariado e liderança; visita a pontos turísticos; e encontros com autoridades do governo norte-americano.

No estado-anfitrião, os alunos selecionados terão hospedagem em casas de famílias, atividades em escolas regulares de ensino. E por último, participam de apresentações sobre o Brasil, atividades de voluntariado, desenvolvimento do projeto sobre justiça social e voluntariado e atividades de lazer.

