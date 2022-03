Avalie o post

Testemunhas informaram que a vítima conduzia uma motocicleta e empinou o veículo, em alta velocidade

Manaus – Victor Brito da Cruz, 20, morreu em um grave acidente na tarde deste domingo (6), na Avenida Sete de Maio, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Um adolescente de 16 anos ficou ferido.

(Foto: Nainy Castelo Branco / GDC)

De acordo com informações de testemunhas, Victor conduzia uma motocicleta e empinou o veículo, em alta velocidade. Ele colidiu na traseira de um carreta, que estava sinalizando para entrar em um material de construção.

Victor morreu na hora, o adolescente de 16 anos quebrou a perna esquerda e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e pronto-socorro Platão Araújo.

O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O condutor da carreta deve ser conduzido a uma delegacia para prestar depoimento.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte