De acordo com a polícia, o suspeito pelo crime teria gritado o nome de uma facção criminosa

Manaus – Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (6), na Ladeira da Esperança, no Mutirão, zona norte de Manaus. Um pastor também foi baleado durante a ação criminosa.

De acordo com informações repassadas pela polícia militar, o crime aconteceu por volta das 14h em um restaurante. O adolescente havia pedido um frango e estava aguardando a comida.

Um criminoso chegou a pé no local e atirou contra ele. Na ocasião, um pastor, não identificado, foi atingido por um disparo. Segundo a polícia, o homem teria ido ao local pedir um almoço.

O suspeito do crime, de acordo com a equipe, teria gritado o nome da facção criminosa PCC. Não há confirmação se o integrante do grupo seria o adolescente ou o atirador.

Após ser atingido, o adolescente foi socorrido pelos familiares e levado ao Hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Ele foi atingido com cinco tiros.

O pastor também deu entrada no hospital, mas não corre risco de morte.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

