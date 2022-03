Avalie o post

Ucrânia – O drama dos civis ucranianos só piora após 11 dias de invasão russa. A agência ucraniana Ukrinform, ligada ao governo do país, descreve neste domingo (6) a tragédia humanitária na cidade de Bucha, nos arredores da capital, Kiev. Com temperaturas abaixo de 0 grau Celsius em boa parte dos dias, a população local está sem aquecimento e eletricidade há mais de uma semana.

Com temperaturas abaixo de zero, cidade atacada por russos está sem aquecimento (Foto: Reprodução / Ukrinform)

Também faltam alimentos e os moradores locais não têm qualquer tipo de comunicação com pessoas de outras regiões.

A Câmara Municipal de Bucha informou em suas redes sociais que “o inimigo continua a bombardear impiedosamente todos os bairros de Bucha: cada dia é uma luta pela sobrevivência”.

A previsão do tempo na cidade mostra que fará menos de 0 grau neste domingo e em todos os dias até o próximo fim de semana, segundo o The Weather Channel. Na quarta-feira (9), fará – 9 graus Celsius.

Todos os dias, a Câmara Municipal local recebe quase mil mensagens de moradores de Bucha e assentamentos comunitários próximos sobre a necessidade de alimentos, água e pedidos de restabelecimento das comunicações.

A falta de informações sobre os parentes dificulta ainda mais a vida na região. “Os moradores pedem ajuda a quem está doente e não conseguem encontrar seus parentes há vários dias. Um número significativo de moradores vive em porões”, diz a Ukrinform.

“O inimigo continua atirando em casas, carros, matando civis e até crianças, e roubando lojas. A entrega de suprimentos humanitários é impossível: a comunidade está sitiada pelo inimigo. Os moradores precisam de apoio para sobreviver”, completa a agência

