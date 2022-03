Avalie o post

A mulher estava sozinha quando percebeu, pelo reflexo da tela de uma TV, outra pessoa sentada ao seu lado

Manaus – O vídeo de uma mulher viralizou em um rede social após registrar um suposto fantasma sentado ao lado dela na sala de casa nos Estados Unidos.

(Foto: Reprodução)

A mulher estava sozinha quando percebeu, pelo reflexo da tela de uma TV, outra pessoa sentada ao seu lado. Foi então que ela resolveu filmar tudo.

“Estou ficando louca?! Esse barulho que estão ouvindo é do aquário da minha tartaruga. E eu estou sozinha em casa, mas o reflexo mostra…”. Ela vira a câmera do celular e mostra o suposto “fantasma”. “Tem uma pessoa sentada ao meu lado, que p*rra é essa”, escreveu a mulher. O vídeo já rendeu mais de 11 milhões de visualizações em sua rede sociais.

Internautas questionaram a calma da jovem e também relacionaram o vídeo como filme de terror “O Chamado”, comparando com ‘Samara’, a personagem principal do longa metragem.

Algumas pessoas suspeitaram que se tratava de uma montagem editada, mas a mulher negou.

Veja o vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte