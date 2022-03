Avalie o post

Um embarcação foi apreendida pela Capitania dos Portos da Marinha do Brasil

Manaus – Um homem de 67 anos, de identidade não revelada, foi preso na tarde deste domingo(6), em uma embarcação que fazia o trecho Marã, Tefé e tinha como destino o município de Coari, (a 363 quilômetros de Manaus). O suspeito transportava maconha e pescado iegal.

(Foto: Divulgação / PMAM)

Segundo informações da polícia, foram encontrados no barco N/M Itapuranga, 05 (cinco) tabletes de possivelmente maconha prensada. Posteriormente foram encontrados 63 quilos de pescados sem a documentação e em período de defeso. Após verificadas várias irregularidades na embarcação, a mesma foi apreendida pela Equipe da Capitania dos Portos da Marinha do Brasil.

(Foto: Divulgação / PMAM)

O homem foi flagranteado por crime ambiental e já responde pelo mesmo tipo crime. Os envolvidos foram conduzido até a Delegacia de Polícia de Coari para os procedimentos cabíveis.

(Foto: Divulgação / PMAM)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

