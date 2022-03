Avalie o post

O ato foi publicado neste sábado (5), em edição extra do Diário Oficial da Câmara

Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), suspendeu o retorno das votações presenciais. A volta das sessões obrigatórias em Brasília não tem data definida. Por enquanto, permanece o regime híbrido de trabalho. A justificativa é a pandemia de Covid-19. O ato foi publicado neste sábado (5), em edição extra do Diário Oficial da Câmara.

Presidente da Câmara suspende retorno das votações presenciais (Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados)

Como vem acontecendo desde o início de fevereiro, os parlamentares continuarão discutindo e votando projetos. Eles podem participar tanto pessoalmente quanto por videoconferência.

“Essa medida visa a diminuir a circulação de pessoas nas dependências desta Casa Legislativa, preservando a saúde não só dos parlamentares, mas também dos servidores e dos colaboradores, considerando os efeitos da pandemia”, diz o ato.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

