Manaus – O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam) realiza uma manifestação nesta segunda-feira (7) em frente à sede do governo do Estado para ‘celebrar’ 2 anos sem resposta sobre pedido de audiência com o governador Wilson Lima.

Há dois anos sem resposta sobre o pedido de uma audiência para tratar de data-base, progressões atrasadas entre outras pautas da categoria, o Sinteam resolveu “descomemorar” a data. A manifestação está marcada para acontecer às 8h na sede do governo localizada na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

Com bolo e guaraná, o sindicato vai cantar parabéns pelos 2 anos de omissão e descaso.

“Será uma forma de chamar atenção. Infelizmente, em 42 anos de história do sindicato, é o único governo que não dialoga. Já enviamos mais de 100 ofícios pedindo uma reunião”, lamenta a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues.

A data-base da Secretária de Estado e Educação (Seduc) é no dia 1º de março e a pauta é extensa. O Sinteam pede 17% de reajuste salarial, pagamento de retroativo das datas-bases de 2020 e 2021, pagamento das progressões por titularidade e tempo de serviço, reajuste

