O jogador de futebol Quincy Promes, que atua pelo Spartak Moscou, foi condenado a seis anos de prisão por tráfico de cocaína. De acordo com o tribunal dos Países Baixos, ficou comprovado que Promes, juntamente com um cúmplice, facilitou o envio de 1.363 quilos de cocaína do Brasil para o porto belga da Antuérpia em 2020. A droga foi posteriormente transportada para os Países Baixos. Os juízes basearam sua decisão em conversas interceptadas e mensagens criptografadas. O atleta, que já jogou pelo Ajax e pelo Sevilla, entre outros clubes, não compareceu ao tribunal para ouvir a sentença. Os pedidos de extradição feitos pela justiça neerlandesa à Rússia foram aceitos. No entanto, essa não é a primeira vez que Quincy Promes se envolve em problemas legais. Em junho do ano passado, ele foi condenado a 18 meses de prisão por “tentativa de homicídio involuntário” após esfaquear um primo durante uma festa de família.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA