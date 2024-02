Com o fim do Carnaval, foliões já podem consultar a “folhinha” e planejar o que fazer nos próximos sete feriadões.

Com a chegada da quarta-feira de cinzas (14), o amazonense que curtiu o segundo feriadão do ano já pode começar a se preparar para os próximos sete períodos de folga prolongada que teremos em 2024, a começar pela Paixão de Cristo, que neste ano cairá no dia 29 de março, uma sexta-feira.

Depois, vamos esquecer o feriado de 21 de abril, Dia de Tiradentes, mártir da Independência do Brasil, que cai num domingo, e também primeiro de maio, dia do Trabalhador, que neste ano será numa quarta-feira, muito mais difícil de escapar do trabalho para uma viagem rápida.

Em maio, contudo, teremos a próxima data boa para esticar as pernas longe de Manaus ou do Amazonas, pois o feriado de Corpus Christi será numa quinta-feira, 30 de maio, e ai dá para aproveitar quatro dias longe do “trampo”.

Junho, julho e agosto serão meses de trabalho “full time”, com apenas as folgas regulamentares aos domingos, mas em setembro o “bicho” começa a pegar na temporada de feriadões. O primeiro será o feriado estadual do dia 5, Elevação do Amazonas a categoria de Província, numa quinta-feira.

Quem trabalha sábado, terá um alívio, pois será o feriado de 7 de Setembro (Independência do Brasil)

Em outubro vamos perder o feriado de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, que será num sábado, mas o manauense vai ganhar um feriadão bacana a partir do dia 24, feriado municipal pelo aniversário da capital mais linda do País, numa quinta-feira.

Para completar a “bacanagem”, 28 de outubro, na segunda-feira seguinte, será Dia do Servidor Público, que tradicionalmente ganham uma folga de governos e poderão esticar cinco dias longe do trabalho.

Finados (2 de novembro) não costuma ser um feriado legal dado a memória de familiares e amigos que se foram, mas neste ano tende a ser ainda mais de introspecção, pois será um sábado e muita gente vai aproveitar para visitar os onze cemitérios da cidade.

No entanto teremos Proclamação da República, dia 15, numa sexta-feira, e o Feriado Estadual da Consciência Negra, dia 20, na quarta-feira posterior. Ajeitando direitinho as coisas, dá para ficar “off” outros seis dias.

Dezembro vamos perder o feriado estadual de Nossa Senhora da Conceição, 8, que será um domingo. Em compensação, nos feriados de Natal e de Ano Novo dará para fazer um “bem bolado” e ficar em casa por até cinco dias.

A véspera do Natal, 24, só é feriado a partir de 12h, o que se repete no dia 31. Como 24 e 31 caem numa terça, a segunda-feira já está enforcada e quem fizer direitinho a programação pode ficar em casa desde o sábado anterior (20), só voltando ao trabalho nos dias 26 e 27 e ai começar um novo período longe do escritório até 2 de janeiro de 2025.

