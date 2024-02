Uma mulher foi presa, na terça-feira (13), com mais de 18 quilos de substância análoga à pasta base de cocaína dentro de uma lancha de passageiros no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros a oeste de Manaus).

De acordo com a Polícia Federal (PF), a lancha partiu do município de Benjamin Constant com destino a Manaus. Durante a abordagem, a droga foi encontrada dentro de três malas da passageira.

Ainda segundo a PF, a droga estava dividida em 15 tabletes envolto com plástico transparente e seria levada para São Paulo de Olivença.

Foi decretada a prisão em flagrante da envolvida, que está à disposição da Justiça Estadual onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.