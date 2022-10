O Internacional venceu neste domingo (9) o Goiás pelo placar de 4 a 2, no Beira-Rio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida teve como destaque as atuações de Alan Patrick e Pedro Raul, que balançaram as redes duas vezes cada, além de Maurício, que abriu o placar para os donos da casa, e Carlos de Pena, que deixou o dele no último lance do jogo.

O resultado da partida dá mais fôlego ao Inter na disputa pela vice-liderança, já que o time chega a 57 pontos, três a mais do que o Corinthians. O Goiás, por outro lado, é o 13º, com 38.

Os times voltam a jogar no próximo fim de semana: o Internacional pega o Botafogo no domingo (16), às 16h (horário de Brasília), fora de casa, enquanto o Goiás joga em casa contra o Corinthians, às 19h (horário de Brasília), no sábado (15).

