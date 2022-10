Dois anos depois da pandemia, o procissão do Círio de Nazaré voltou às ruas de Manaus, neste domingo, 10, reunindo aproximadamente 3 mil fiéis, saindo por volta das 07h do santuário da Fátima, no bairro da Praça 14 e seguiu em romaria até a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro de Adrianópolis, conhecido também como Vila Municipal.

A exemplo de Belém do Pará, onde acontece a mais tradicional festa religiosa do pais, reunindo mais de 2 milhões de pessoas na procissão do domingo, o Círio de Manaus vem sendo realizado, em menores proporções, há 10 anos.

A gigantesca festa religiosa de Belém, com a participação impressionantes de milhões de fiéis de todas as parte do Brasil, se explica devido ao fato de que Nossa Senhora de Nazaré é padroeira do Estado do Pará. No entanto, em Manaus, a procissão é mantida pela Arquidiocese de Manaus e pela comunidade paraense que reside na capital do Amazonas.

Às 07h30 a berlinda com a imagem de Nazaré saiu da igreja e seguiu, acompanhada por u cortejo de fiéis, pela Avenida Tarumã, Avenida Duque de Caxias, Viaduto José Cláudio de Souza, Avenida Jornalista Umberto Calderaro, Rua Natal, Avenida Mário Ypiranga até a Praça de Nazaré. Lá, foi celebrada uma missa campal presidida pelo Cardeal Arcebispo Dom Leonardo Steiner, destaca o Pároco Padre Daniel Curnis.

O Círio de Manaus, este ano, teve como diferencial uma nova corda para proteger a berlinda da Virgem de Nazaré. O símbolo de devoção foi confeccionado em 2020 em sisal torcido com 420m, 40 metros a mais que o anterior.