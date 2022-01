Avalie o post

As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Amazonas serão finalizadas nesta terça-feira (04), às 16h (horário local). São ofertadas 1.350 vagas para ingresso no quadro de servidores da corporação militar.

Os interessados que ainda não se inscreveram podem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmam21.

O valor da taxa é de R$ 180 para concorrer às vagas de aluno oficial e aluno oficial de saúde; para as vagas de aluno soldado a taxa é de R$ 100.



O concurso traz 1.350 vagas divididas em três categorias: mil vagas para aluno soldado (nível médio), 320 vagas para aluno oficial (nível superior) e 30 vagas para aluno oficial de saúde (nível superior).

Os candidatos aprovados e classificados serão matriculados nos Cursos de Formação de Soldados, com 10 meses de duração, de Formação de Oficiais, com 36 meses de duração, e de Formação de Oficiais de Saúde, com quatro meses de duração.

As remunerações iniciais variam de R$ 2.657,28 (aluno soldado) a R$ 7.180,34 (aluno oficial e aluno oficial de saúde). Serão sete etapas classificatórias que envolvem prova objetiva, prova de título, avaliação médica, exame físico, investigação social, exame psicotécnico.

A realização da prova objetiva para o nível médio, contendo 60 questões, está prevista para o dia 6 de fevereiro de 2022, das 8h às 11h30, em Manaus e nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé. A prova objetiva para o nível superior, contendo 80 questões, está prevista para ser aplicada no mesmo dia, das 15h às 19h30.

Fonte: SSP-AM

Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM



Fonte